Штат Калифорния, США, , 15:34 — REGNUM Знаменитый сайт-агрегатор рецензий на различную кинопродукцию Rotten Tomatoes присвоил комедии Кирилла Соколова «Папа, сдохни» максимальный рейтинг. Дело в том, что на данную комедию не поступило ни одного отрицательно отзыва, соответственно, картина завоевала уникальные 100% одобрения.

Портал Кинопоиск так описывает содержание ленты: «Самый гнусный отец в мире, опер Андрей Геннадьевич, собирает у себя в квартире компанию отъявленных мерзавцев: мстительную дочь-актрису, озлобленного хулигана и обманутого мента. У каждого из них есть свои причины для мести». Необходимо добавить, что главным героем является молодой человек, жених упомянутого нехорошего будущего тестя, которого он и собирается убить. Однако, как и полагается, все идет не по плану…

Фильм вышел на экраны весной 2019 года.

В главных ролях заняты Виталий Хаев, Александр Кузнецов, Евгения Крегжде, Михаил Горевой и другие актеры.