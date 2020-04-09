Хасавюрт, Дагестан, , 15:41 — REGNUM Конкурс на чтение стихов запустило городское управление культуры дагестанского Хасавюрта. По его условиям, участники должны не просто продекламировать любое стихотворение, но и одновременно с этим мыть руки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Организаторы конкурса хотят обратить внимание граждан на то, насколько важно при нынешней эпидемиологической обстановке оставаться дома и тщательно соблюдать нормы гигиены.

Для участия в конкурсе нужно снять ролик во время мытья рук, зачитывая при этом любое стихотворение, а затем отправить видео организаторам. Заявки принимаются до 30 апреля. Итоги конкурса планируется подвести после завершения пандемии коронавируса. Победители, которых выберет жюри, будут награждены призами и грамотами.

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