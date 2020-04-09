Лос-Анджелес, США, , 14:55 — REGNUM Названы сроки премьеры криминальной драмы Ридли Скотта и Леди Гаги, которая расскажет о судьбе Маурицио Гуччи. Об этом 9 апреля сообщил портал Screen Rant.

По имеющейся информации, права на производство картины приобрела кинокомпания MGM, «обыграв» Netflix. Она планирует выпустить её на большие экраны в ноябре 2021 года. Ридли Скотт выступит в качестве режиссёра, а его жена Джанна Скотт — в качестве продюсера.

В основу будущей картины ляжет книга «Дом Гуччи: сенсационная история убийств, безумия, гламура и жадности». Леди Гага исполнит в фильме главную роль — Патриции Реджиани, бывшей жены главы Маурицио Гуччи, которая была осуждена на 18 лет тюрьмы за организацию убийства главы модного дома.

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