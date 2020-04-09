Махачкала, , 14:54 — REGNUM Государственный академический ансамбль Дагестана «Лезгинка» и фонд «Посети Кавказ» запустили танцевальный марафон «Танцуй дома». Принять участие в нем могут все желающие, сняв собственное видео и опубликовав его в социальных сетях с хештегом #танцуйдома.

Ролик с призывом присоединиться к марафону размещен на официальных страницах ансамбля и фонда в Instagram. В нем участвуют артисты «Лезгинки» которые танцуют у себя дома.

«Танец вы можете выбрать сами: быстрый одиночный мужской или же красивый мелодичный женский, а также можно станцевать и парный танец. Присоединяйтесь к нашему флешмобу!» — сказано в описании к видеоролику.

https://www.instagram.com/tv/B-wRrsugQSU/

Танцевальный марафон продолжится до окончания действия режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса.