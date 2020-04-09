Оттава, , 13:59 — REGNUM Энтузиаст из Канады Джоэл Сазерленд пересняла начальную заставку из мультсериала «Симпсоны» с участием членов своей семьи. Получившийся ролик мужчина опубликовал на своём YouTube-канале 8 апреля.

Как отмечает сам Джоэл, его дети устали от четырёх недель, проведённых на карантине, и съёмки ролика стали для них подходящим развлечением. В реализации необычной идеи семье помогли старые костюмы, оставшиеся с Хэллоуина.

Напомним, «Симпсоны» — это популярный американский комедийный мультсериал, созданный мультипликатором Мэттом Гроунингом. Шоу является одним из самых продолжительных на ТВ — сейчас идёт работа над 31 сезоном.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый отрывок мультфильма о Скорпионе из Mortal Kombat появился в сети