Москва, , 12:55 — REGNUM 9 апреля на сайте Театрального музея имени А.А.Бахрушина и на его страницах в социальных сетях начинается демонстрация 10-серийного мини-сериала «Бахрушины дома».

Это станет еще одним онлайн-проектом музея. Уже сейчас проходят VR-экскурсии, показываются мастер-классы и образовательные программы.

Поклонники театрального искусства также могут посмотреть тематические документальные фильмы, записи встреч с известными режиссерами и актерами.

Серия видео-визиток, подготовленных сотрудниками музея, расскажет о предметах, принадлежавших Фаине Раневской, Любови Орловой, Галине Улановой, Майе Плисецкой и другим.