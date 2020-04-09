Лос-Анджелес, США, , 12:53 — REGNUM Исполнитель роли Джа-Джа Бинкса в «Звёздных войнах» Ахмед Бест рассказал, чем старые фильмы франшизы отличаются от новых. Его цитаты 9 апреля приводит «Мир Фантастики».

По мнению Беста, новые части «Звёздных войн» снимались для взрослой аудитории — в отличие от оригинальной кинотрилогии. Актёр считает, что современные режиссёры учитывают интерес детей к франшизе только в многочисленных мультсериалах по её мотивам.

Напомним, Джа-Джа Бинкс — это представитель расы гунган и один из главных героев «трилогии приквелов». После выхода эпизода «Скрытая угроза» персонаж подвергся жёсткой критике со стороны фанатского сообщества.

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