Нью-Йорк, США, , 10:40 — REGNUM Комедийный сериал «Космические силы», созданный Стивом Кареллом и Грегом Дэниелсом выйдет на Netflix 29 мая 2020 года. Об этом 8 апреля сообщило издание Deadline.

Главным героем сериала станет генерал, мечтающий возглавить ВВС (Стив Карелл). Однако вместо этого ему доверяют руководство только что созданным шестым видом вооруженных войск США — «космическими силами».

Помимо Карелла, в шоу сыграют Лиза Кудроу, Джон Малкович, Диана Сильверс, Бен Шварц и др. Весь сезон будет доступен в онлайн-кинотеатре Netflix.

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