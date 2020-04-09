Москва, , 10:33 — REGNUM Издательство fanzon выпустит в России несколько книг по франшизе «Звёздные войны». Об этом сообщалось 8 апреля на официальном сайте компании.

Первыми книгами по вселенной «Далёкой-далёкой Галактики» станут «Траун. Союзники» и «Траун. Предательство». Первый роман выйдет в июне 2020 года, второй — в августе.

Напомним, автором обоих романов является американский писатель Тимоти Зан. Главным героем книг является гранд-адмирал имперского флота Траун.

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