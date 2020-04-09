Нью-Йорк, США, , 10:10 — REGNUM Netflix показала, как «звучат» герои сериала «Очень странные дела» на различных языках мира. Ролик был опубликован 8 апреля на официальном YouTube-канале компании.

В видео персонажи сериала говорят на различных языках. Так, Хопперу «досталась» японская озвучка, Стиву — русская, Дастину — немецкая и т.п.

Пользователи в комментариях особенно отметили русскую озвучку сериала. В частности, их позабавил тот факт, что в третьем сезоне шоу «русскоговорящие» герои пытаются разобрать секретный код русских военных.

Напомним, «Очень странные дела» — это популярный фантастический сериал от Netflix. Сейчас ведётся работа над съёмками четвёртого сезона.

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