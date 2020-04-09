Лос-Анджелес, США, , 08:33 — REGNUM Рейтинг актеров, сыгравших наибольшее количество злодейский ролей, составил портал guarantorloans.com.

В исследовании изучен список ролей 500 актеров, приведенный в крупнейшей базе данных о кинематографе IMDb.

Лидером по количеству ролей злодеев стал Роберт Де Ниро. Он сыграл 19 злодеев, среди которых были Вито Корлеоне из «Крестного отца», за которого Де Ниро был удостоен «Оскара», Аль Капоне из «Неприкасаемых» и Джейк Ламотта из «Бешеного быка».

Второе место досталось Петеру Стормаре, выступившим в ролях 17 злодеев. Он играл злодеев в кинофильмах «Плохие парни 2», «Побег из тюрьмы», «Большой Лебовски» и других.

Рон Перлман, отставший от Стормаре всего на одну роль, сыграл 16 злодеев, заняв третью строчку рейтинга. Ему достались роли в фильмах «Люди в черном», «Полицейская академия», «Книга жизни» и прочих.

Также в первой десятке места с четвертого по седьмое заняли Тим Карри, Джеймс Вудс, Винни Джонс, Гэри Олдмен, Кристофер Уокен, Малкольм Макдауэлл и Сэмюэль Л. Джексон. Они сыграли от 13 до 15 злодейских ролей.