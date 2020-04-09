Москва, , 03:40 — REGNUM Работа Государственного академического Большого театра из-за распространения коронавируса будет возобновлена не раньше следующего сезона, примерно с середины или конца лета, заявил генеральный директор Большого театра Владимир Урин в интервью газете «Коммерсант».

"Судя по тому, как развивается ситуация, я почти уверен, что до конца июня или даже июля спектакли невозможны», — сказал он.

Он добавил, что такой прогноз является оптимистичным, а в случае пессимистичного Большой театр откроется осенью, но тогда, по словам Урина, учреждение и коллектив столкнутся с необратимыми последствиями.

«Если мы не откроемся в сентябре, даже предугадать страшно, что может быть — вплоть до разрушения театра. Не здания, конечно».

Как сообщало ИА REGNUM, в России на 8 апреля подтверждено 8 672 случаев заболевания, вызванного коронавирусом, в том числе 1 175 — за последние сутки. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.

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