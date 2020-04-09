Лос-Анджелес, США, , 01:11 — REGNUM Лучшим сценарием для кинопроката США будет тот, при котором в 2020 году объём кассовых сборов сократиться на 40%. Такое мнение высказала редакция журнала The Hollywood Reporter.

Эксперты считают, что если говорить об абсолютных цифрах, то в 2020 году общая итоговая сумма киносборов может составить от $6,82 млрд до $7,09 млрд. При том, что в 2019 году значение этого показателя было равно $11,4 млрд.

При этом издание отмечает: таких результатов индустрия сможет достигнуть лишь в том случае, если кинотеатры откроются в июле 2020 года, и посещаемость сразу же вернётся к «нормальному уровню».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что крупнейшая в мире сеть кинотеатров AMC может уже никогда не открыться вновь из-за карантинных мер, предпринятых в США рамках борьбы с эпидемией коронавируса.

Аналитики сообщили, что ещё до начала бедствия компания столкнулась с финансовыми проблемами, а после закрытия её кинотеатров финансовый холдинг S&P Global понизил кредитный рейтинг AMC с «B» (высокая степень риска) до «ССС» (дефолт неизбежен, небольшая вероятность восстановления).

Читайте ранее в этом сюжете: Крупнейшая в мире киносеть AMC может закрыться навсегда