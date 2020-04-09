Лос-Анджелес, США, , 00:38 — REGNUM Новый фильм «Мой шпион», главную роль в котором исполнил известный рестлер и актёр Дейв Батиста, пропустит этап кинопроката и выйдет сразу на потоковом сервисе Amazon Prime. Об этом 8 апреля сообщил портал Screen Rant.

Отмечается, что дата премьеры картины на потоковой платформе будет объявлена позже. Стоит отметить, что это уже второй фильм, который получит цифровую премьеру.

В марте 2020 года кинокомпания Paramount объявила, что её романтическая комедия «Любовнички» (The Lovebirds), премьера которой в кинопрокате была отложена из-за эпидемии коронавируса, выйдет сразу на потоковом сервисе Netflix.

Снял фильм «Мой шпион» режиссёр Питер Сигал. Дейв Батиста выступит в нём в роли бывшего оперативника ЦРУ, которого шантажирует девятилетняя девочка (Хлоя Коулман), поймавшая мужчину в тот момент, когда он шпионил за её семьёй. Она попросит героя обучить её искусству шпионажа.

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