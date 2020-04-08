Москва, , 23:40 — REGNUM Трейлер остросюжетного сериала «Надежда» опубликовал стрим-сервис Start 8 апреля.

Сериал режиссера Елены Хазановой рассказывает о женщине, которая ведет двойную жизнь — дома она любящая жена и заботливая мать, а за пределами уютного жилища — безжалостный килллер. Надежда стреляет в людей не потому, что любит убивать — ее не отпускает прошлое, нечто, случившееся в 90-х, из-за чего женщина теперь не принадлежит себе. Но с каждым днем в ней растет желание освободиться, пока, наконец, она не решается покончить с кровавой службой хозяину-«благодетелю», понимая, что ей предстоит тяжелая и смертельно опасная борьба.

В трейлере Надежда и ее муж Михаил посещают семейного психолога. Муж думает, что надежда работает стюардессой и беспокоится из-за ее отлучек. Надежда рассказывает о дочери-подростке и о своем нелегком характере. Мирные реплики чередуются со сценами «работы» героини и моментами ее прошлого.

В сериале снимались Виктория Исакова, Александр Кузьмин, Алексей Морозов, Вероника Корниенко и Алексей Гуськов. Он выйдет на платформе Start в мае этого года.