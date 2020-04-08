Лос-Анджелес, США, , 23:36 — REGNUM Студия Marvel может ввести Сорвиголову (Daredevil) в свою киновселенную уже в ноябре 2020 года. Об этом 8 апреля всем поклонникам напомнил автор портала MCU Cosmic Джереми Конрад.

Конрад опубликовал соответствующую запись на своей странице в Twitter. Он обратил внимание, что сейчас съёмки третьего фильма про Человека-паука приостановлены и предложил фанатам подумать о том, что может быть, если кинокомпания не возобновит их до осени 2020 года.

В ноябре 2018 потоковый сервис Netflix объявил, что он закроет популярный сериал «Сорвиголова» после третьего сезона. Роль супергероя в этом шоу исполнил Чарли Кокс. Впоследствии актёр заявил, что он хотел бы вернуться к этой роли.

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