Лос-Анджелес, США, , 23:22 — REGNUM Режиссёр Мэтт Ривз рассказал о своём отношении к Джокеру из фильма «Тёмный рыцарь», которого сыграл покойный актёр Хит Леджер. Об этом 8 апреля сообщил портал We Got This Covered.

Кинематографист признался, что он считает фильм «невероятным», и что игра Леджера и концепция создателей фильма оставили неизгладимое впечатление у всех фанатов. Однако больше всего его поразила идея о неверояном уровне нигилизма, который демонстрирует персонаж.

«Сама идея о том, что вы ничего не смогли сделать, потому что даже уничтожив его, вы выполняли его цели. Это было просто ужасающее видение, говорящее о взгляде на человеческую природу, и оно было действительно глубоким», — сказал Ривз.

Ранее кинокомпания Warner Bros. приняла решение приостановить съёмки нового «Бэтмена» из-за эпидемии коронавируса. Впоследствии Мэтт Ривз во время очередного интервью дал понять, что пока он не знает, на сколько затянется производственная пауза.

