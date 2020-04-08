Москва, , 23:14 — REGNUM Вместе с матерью снимается в кино младшая дочь Анны Банщиковой, звезды сериала «Ищейка», об этом Анна рассказала в эфире «Русского радио».

Так вышло, что трехлетняя Маша играет в сериале мальчика Мишу, сынишку главной героини. По словам актрисы, девочка уже понимает, что снимается в кино и гордится тем, что не только ходит в садик, как ее ровесники, но и занимается творчеством, как большая. Маша даже получает гонорар за свое участие в съемках, котрый частично идет ей на подарки. В свою очередь Анна рада, что совместные съемки позволяют ей чаще видеться с дочкой.

Напомним, детективный сериал режиссера Андрея Головкова «Ищейка» рассказывает о работе и семейной жизни подполковника полиции Александры Кушнир.