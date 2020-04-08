Москва, , 22:42 — REGNUM Свой тридцатилетний юбилей отметит московская «Геликон-опера» 10 апреля, празднование пройдет онлайн.

Коллектив театра подготовил несколько ярких событий, включая гала-концерт «Нам 30 лет!», но из-за эпидемии коронавируса они были перенесены на неопределенный срок. Однако празднование юбилея все же состоится, в этом артистам и зрителям помогут цифровые технологии.

На YouTube-канале театра можно будет увидеть трансляцию двух уникальных записей: премьеры документального фильма «Дон Геликон» и гала-концерта «Открытие исторической сцены», состоявшегося в ноябре 2015 года, в котором принимали участие Дмитрий Хворостовский, Ольга Бородина, Инва Мула и другие оперные звезды.

Также в вечернем эфире телеканала «Культура» 12 апреля в 22:25 любители музыки смогут увидеть и услышать оперу Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» (режиссер-постановщик Дмитрий Бертман, дирижер Валерий Кирьянов), а 19 апреля в 22:15 — оперу Джакомо Пуччини «Турандот» (режиссер-постановщик Дмитрий Бертман, дирижер-постановщик Владимир Федосеев). Оба спектакля были поставлены на сцене «Геликон-оперы».

Напомним, из-за эпидемии коронавируса российские театры закрыты как минимум до конца апреля.