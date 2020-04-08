Москва, , 21:43 — REGNUM Конкурс сценаристов для новых сериалов запустил крупнейший онлайн-кинотеатр «КиноПоискHD» совместно со сценарной школой «Лига кино» и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения.

Цель начинания — найти авторов будущих сериалов, которые будут сниматься специально для КиноПоиска. Победители смогут влиться в творческую команду платформы.

Конкурс «Марафон сценаристов» пройдет в четыре этапа. На отборочном этапе с 8 апреля по 30 июня каждому участнику нужно будет сочинить сюжет для очередного эпизода одного двух или трех сериалов разных жанров, представленных на сайте конкурса, в каждой истории должно быть не больше 5000 знаков с пробелами. На втором этапе, который начнется 25 июля, 50 отобранных претендентов должны будут создать сценарную заявку на оригинальный сериал. Перед началом работы они смогут задать вопросы онлайн известным продюсерам, сценаристам и режиссерам.

После того как будет сформирован шорт-лист из 20 финалистов, попавшим в него участникам опытные сценаристы и редакторы помогут подготовить презентацию своего проекта и подготовиться к его защите на онлайн-питчинге, который состоится 10 сентября.

В «Марафоне сценаристов» могут принять участие не только профессионалы, но и все желающие. Потому для прошедших на третий этап будут организованы обучающие вебинары, чтобы компенсировать возможный недостаток подготовки.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса онлайн-кинотеатр «КиноПоискHD» открыл бесплатный доступ к фильмам и сериалам до конца апреля. По промокоду POKAVSEDOMA доступно более 7 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов.