Москва, , 20:49 — REGNUM Художественный руководитель московского театра «Модерн» режиссер Юрий Грымов выкладывает в свободный доступ все свои фильмы и часть мастер-классов.

«Я хочу поддержать зрителей, которые вынуждены отменить походы в театры и кино… Первая картина, которую вы сможете посмотреть бесплатно на Youtube, — мой многосерийный фильм «Казус Кукоцкого», снятый по роману Людмилы Улицкой. Я представлю две версии: 12-серийную и режиссерскую (две серии), которую ранее еще никто не видел. Далее я планирую выложить и остальные свои фильмы», — отметил Грымов.

Зрители и подписчики Youtube-канала «КиноТеатр Юрия Грымова» смогут первыми получать бесплатный доступ к фильмам режиссера и мастер-классам, которые будут выкладываться еженедельно.