Лос-Анджелес, США, , 20:09 — REGNUM Фото со своим отцом Брюсом Уиллисом и матерью Деми Мур опубликовала в Instagram младшая дочь давно расставшейся пары Таллула.

На фотографии ее родители, сестра Скаут со своим мужем Диллоном Басом и даже одна из их собак сняты в домашней обстановке и в одинаковых полосатых бело-зеленых пижамах. Многие поклонники обрадовались воссоединению «идеальной пары», другие же не могут понять, почему «Крепкий орешек» самоизолировался с бывшей женой и ее семьей, а не с нынешней — Эммой Хемминг и их двумя дочерьми?

Напомним, Брюс Уиллис («Крепкий орешек», «Смерть ей к лицу», «Пятый элемент») и Деми Мур («Привидение», «Солдат Джейн») были женаты с 1987 по 2000 годы. С фотомоделью Эммой Хемминг Брюсс Уиллис состоит в браке уже 11 лет.

Также напомним, что из-за эпидемии коронавируса в США большинство съемок приостановлено, а звезды Голливуда в большинстве своем находятся на самоизоляции и призывают к этому же своих поклонников.