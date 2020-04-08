Санкт-Петербург, , 19:19 — REGNUM Своего восьмилетнего сына Андрея показала актриса Елизавета Боярская подписчикам Instagram.

Мальчик снят дома с матерью и отцом — актером Максимом Матвеевым над праздничным тортом с восемью свечками. Провести День рождения только с родителями, без гостей и развлечений Андрею пришлось из-за эпидемии коронавируса, которую звездная семья пережидает на самоизляции.

В подписи под фотографией актриса тепло поздравила сына, попросила его немного потерпеть и пообещала, что прогулки и другие приключения на свежем весеннем воздухе еще непременно будут в их жизни.

Младшего сына Григория, рожденного год назад, Екатерина и Максим пока не спешат показать всему свету.

Напомним, из-за режима самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса, отменено большинство массовых мероприятий, закрыто большинство кафе и развлекательных центров, так что праздники, в том числе детские, приходится отмечать в тесном семейном кругу.