Москва, , 18:23 — REGNUM Использовать время самоизоляции для перемен если не в жизни, так хотя бы во внешности призвал известный комик Михаил Галустян и показал пример другим звездам, сбрив усы и бороду.

Свой поступок Михаил мотивировал тем, что перемены — к лучшему, а борода — это не слишком гигиеничный аксессуар во время эпидемии. Назвав свой челлендж «Меняйся дома», комик выложил в Instsgram видео, в котором дочери сбривают растительность на его лице. Подписчикам понравился новый облик артиста, они отметили, что Михаил стал выглядеть намного моложе. Тех же, кому, как и самому Галустяну, непривычно видеть его «голое» лицо, он утешил тем, что при желании сможет вернуться к прежнему имиджу всего за месяц.

Комик призвал присоединиться к челленджу других бородачей и артистично небритых — певца Александра Ревву, хоккеиста Александра Овечкина, шоумена Дмитрия Нагиева, а также юмориста Семена Слепакова.

Напомним, еще до введения режима обязательной самоизоляции многие «звезды» пропагандировали в Интернете резкое сокращение социальных контактов и рассказывали, чем занимаются дома.