Посёлок Бетлица, Калужская область, , 18:22 — REGNUM Первый передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) поступил 8 апреля в Калужскую область. Автоклуб будет работать в Куйбышевском районе — самом отдаленном районе области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве культуры.

Новый автоклуб у Дома культуры Куйбышевского района Фото министерства культуры Калужской области

По словам заведующей районным отделом культуры Любови Тимоховской, автоклуб планируют использовать для проведения выездных культурно-массовых мероприятий преимущественно в сельских населенных пунктах, где отсутствуют стационарные учреждения культуры. Световое и звуковое оборудование, установленное в машине, позволит на высоком уровне проводить концерты, в том числе с участием артистов из областного центра. Автоклуб легко превращается в сцену, здесь также есть видеооборудование для кинопоказов и автономный источник электроэнергии. График сельских поездок автоклуба расписан на несколько месяцев вперед.

В рамках реализации национального проекта «Культура» в Калужскую область поступят 18 автоклубов. До конца 2020 года профильное ведомство намерено приобрести еще семь культурных центров на колёсах, которые будут работать в Боровском, Козельском, Мосальском, Спас-Деменском, Тарусском, Юхновском районах и в пригороде Калуги.

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