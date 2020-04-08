Москва, , 17:27 — REGNUM Онлайн-проект «Медиатор» для тех, кого интересует история кинематографа разных стран, запускает Госфильмофонд России.

Подборки художественных и документальных фильмов, кинохроника, анимация, экспериментальные ленты из коллекций мировых синематек и киноархивов будут доступны в новой рубрике на сайтах кинотеатра «Иллюзион» и Госфильмофонда.

Новые избранные фильмы будут публиковаться на сайтах несколько раз в неделю, они будут интересны не только для киноманов, но и для всех, кто изучает иностранные языки, любит смотреть фильмы в оригинале и интересуется культурой других стран.

Рубрика «Медиатор» познакомит пользователей с собраниями португальской Cinemateca Portuguesa, Королевского бельгийского киноархива, Венского киномузея и других сокровищниц. А честь открывать проект выпала Албанскому киноархиву.

Албания всегда было достаточно закрытой страной, ее киноискусство, как документальное, так и художественное, мало известно широкой публике. Тем не менее коллекция ее киноархива весьма обширна. Сто лет истории страны воплощены в 44 тысячи катушек с пленкой, бережно сохраняемых в 6 хранилищах. Это собрание имеет статус национального наследия Албании.

Российский зритель сможет увидеть онлайн 10 художественных фильмов выпущенных с 1959 по 1984 год. Эти фильмы испытали сильное влияние государства, а потому, возможно, знатокам советского кино будет интересно попытаться провести параллели, найти сходства и различия в этих двух культурных явлениях. Фильмы демонстрируются без перевода.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса кинотеатры в России закрыты как минимум до конца апреля. Для любителей кино разработаны увлекательные и познавательные онлайн-сервисы, позволяющие с пользой и без скуки провести время самоизоляции.