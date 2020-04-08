Ташкент, , 16:42 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому, начиная с 2020/2021 учебного года, проректоры (заместители директоров) по лечебной (практической) работе медицинских высших образовательных учреждений одновременно являются главными врачами клиник данных вузов, передает корреспондент ИА REGNUM.

В документе также отмечается, что в медицинских высших образовательных учреждениях в 2 раза сокращается доля непрофильных предметов в учебных планах направлений образования бакалавриата, специальностей магистратуры и клинической ординатуры (резидентуры).

Согласно документу, будет налажена система организации обучения на выпускном курсе студентов, принятых в клиническую ординатуру (резидентуру) по целевым параметрам, непосредственно в медицинских учреждениях областного уровня.

«Формирование целевых параметров приема по направлениям образования бакалавриата «Лечебное дело», «Педиатрическое дело» и «Профессиональное образование (лечебное дело)» медицинских высших образовательных учреждений в рамках показателей приема на основе государственного гранта осуществляется в разрезе районов (городов) исходя из потребности регионов во врачах», говорится в документе.

Кроме того, вводится обязательство отработки выпускниками направлений «Лечебное дело», «Педиатрическое дело» и «Профессиональное образование (лечебное дело)» медицинских вузов не менее 5 лет в районах (городах), указанных в целевых параметрах приема на основе государственного гранта, независимо от их регистрации по месту жительства.

«Министерству экономического развития и сокращения бедности, совместно с Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан при формировании параметров государственного заказа приема на учебу в медицинские вузы на 2020/2021 учебный год принять во внимание увеличение до 50 процентов целевых параметров приема в бакалавриат и магистратуру на основе государственного гранта для регионов с высокой потребностью в медицинских кадрах», говорится в документе.

Постановлением установлен порядок, в соответствии с которым студентам медицинских высших образовательных учреждений, имеющим международный сертификат об уровне знания иностранного языка, независимо от курса обучения (за исключением студентов, осваивающих предметы специальности на оценку «удовлетворительно») выплачивается дополнительная надбавка в размере базовой стипендии к ежемесячной стипендии за счет средств Фонда поощрения студентов.

Также, работникам государственных медицинских учреждений, закончившим специальности клинической ординатуры (резидентуры) и магистратуры, а также получившим ученую степень доктора философии (PhD) или доктора наук (DSc) в высших образовательных учреждениях, занявших первые 200 мест в медицинском направлении рейтингов международно признанных организаций (Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Нigher Education, Academic Ranking of World Universities), выплачивается ежемесячная дополнительная надбавка к должностному окладу.

Надбавка выплачивается в следующем размере: работникам, окончившим специальности клинической ординатуры (резидентуры) и магистратуры, — в размере, равном семи минимальным размерам оплаты труда; работникам, получившим ученую степень доктора философии (PhD) или доктора наук (DSc), — в размере, равном пятнадцати минимальным размерам оплаты труда.

Расходы за надбавки покрываются за счет средств государственного бюджета республики.