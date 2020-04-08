Москва, , 12:52 — REGNUM Президент Владимир Путин поздравил коллектив Тобольского государственного историко-архитектурного музея-заповедника со 150-летним юбилеем со дня основания и пожелал им успехов.

В поздравительной телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, глава государства отметил, что у истоков создания музея стояли «талантливые, неравнодушные, увлечённые люди, неутомимые подвижники, искренне любящие родной край, его историю и уникальную, самобытную культуру». Путин отметил их значительный вклад в развитие музейной жизни в Сибири.

«Важно, что нынешний коллектив бережёт традиции предшественников, столь же высоко держит профессиональную планку, неизменно радует гостей содержательной экспозицией, реализует интересные творческие, информационные проекты», — говорится в тексте поздравления.

Напомним, Тобольский государственный историко-архитектурный музей-заповедник был основан в 1870 году. В настоящее время в составе музея-заповедника находится 33 объекта федерального значения. В его фондах хранятся до 300 тысяч музейных экспонатов по этнографии, археологии, палеонтологии, а также рукописные и старопечатные книги, фотоколлекция, коллекция предметов царской семьи.