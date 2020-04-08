Вашингтон, , 12:40 — REGNUM Южнокорейский бойз-бенд BTS продолжает удерживать позиции в чарте Billboard 200 шестую неделю подряд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на американский еженедельник Billboard.

Согласно опубликованным данным, альбом группы «Map of the Soul: 7» занял 25 строчку.

Напомним, что после выхода альбома южнокорейская группа заняла первое место в чарте, во вторую неделю опустилась на третье место, на третьей неделе — на восьмое, на четвертой — на одиннадцатое, на пятой — на двадцать четвертое.

Отмечается, что альбом «LOVE YOURSELF: Answer», выпущенный в августе 2018 года, занял 199-е место в чарте.

Кроме того, альбом другой южнокорейской группы NCT «NCT #127 Neo Zone» также продолжает входить в чарт Billboard 200 четвертую неделю подряд. На этой неделе группа расположилась на 155-м месте.

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