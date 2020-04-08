Бербанк, США, , 11:45 — REGNUM Новый отрывок мультфильма Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge появился в сети. Минутный ролик выложен на канале игрового издания IGN в YouTube.

В отрывке появляется главный герой мультфильма — Скорпион. Короткий сюжет показывает, как Скорпион ищет Саб-Зиро, чьи бойцы ранее расправились с его семьей и всем кланом. Во время поисков он натыкается наемного убийцу из организации «Лин Куэй», которого в ходе сражения побеждает и обещает в дальнейшем расправиться с каждым представителем «Лин Куэй».

Режиссером полнометражной мультипликационной ленты выступает Итан Сполдинг, ранее снимавший мультфильм «Бэтмен: Нападение на Аркхэм». Джереми Адамс, известный по сценарию сериала «Сверхъестественное», написал сценарий новой анимации.

Цифровой релиз мультфильма должен состояться 12 апреля.