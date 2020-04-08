п.г.т. Шушенское , , 11:26 — REGNUM Фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири», ежегодно проводившийся в Красноярском крае, в этом году отменили организаторы из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом пресс-служба фестиваля сообщила 7 апреля на официальном сайте.

Фестиваль традиционно проводится в селе Шушенское Красноярского края. В нем принимают участие артисты из разных стран.

Организаторы заявили, что из-за распространения коронавирусной инфекции не могут рисковать здоровьем тысяч зрителей и сотен участников из разных уголков планеты.

«Подвергать всех опасности было бы преступлением», — говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.

Напомним, нынешний фестиваль должен был стать 17-м. Впервые он открыл двери для гостей и участников в 2003 году. Первое название фестиваля было «Саянское кольцо».