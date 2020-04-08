Зальцбург, Австрия, , 11:08 — REGNUM Весенний этап ежегодного Зальцбургского фестиваля, который должен был стартовать 29 мая, отменен организаторами из-за ситуации с распространением коронавируса. Сообщении об этом разместила пресс-служба фестиваля на официальном сайте.

В материале указывается, что окончательное решение было принято после пресс-конференции австрийского канцлера Себастьяна Курца. В ходе конференции он объявил о запрете проведения всех публичных мероприятий в Австрии до конца июня из-за эпидемиологической обстановки.

Представители пресс-службы фестиваля сообщают, что основная программа юбилейного 100-го Зальцбургского фестиваля также может не состояться в текущем году и, возможно, будет перенесена на 2021 год. Решение о проведении фестиваля будет принято позднее в зависимости от ситуации с распространением инфекции. Основной летний этап фестиваля запланирован в период с 18 июля по 30 августа.

Напомним, количество подтвержденных заражений коронавирусом в Австрии превышает 12,5 тысяч человек. Число умерших от осложнений заболевания, вызванного коронавирусом, достигло 243 человек.