Лос-Анджелес, США, , 10:50 — REGNUM Очередная картина киносаги про непобедимого спецагента Джеймса Бонда «Не время умирать» полностью смонтирована и не будет корректироваться во время пандемии коронавируса, заявил режиссер фильма Кэри Фукунага. Об этом сообщили журналисты издания SlashFilm.

По словам режиссера, которые приводит издание, ему часто задавали вопрос, не стоит ли, пока есть время на вынужденном карантине из-за пандемии, заняться улучшением и корректировкой картины о спецагенте 007.

«Мы окончательно отложили наши ручки после завершения этапа пост-продакшн, а это, к счастью, произошло еще до того, как все закрылось на карантин в связи с COVID», — рассказал Фукунага.

Он добавил, что вся команда проекта довольна получившимся результатом, что внушает надежду на то, что фильм понравится и зрителям.

Напомним, премьера очередной истории из бондианы должна была состояться в апреле. Но из-за закрытия кинотеатров и прочих мер, принятых правительствами многих стран с целью борьбы с распространением коронавируса, релиз был перенесен на осень.