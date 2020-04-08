Лос-Анджелес, США, , 09:02 — REGNUM Права на экранизацию молодежного мистического романа «Жажда» («Crave») американской писательницы Трейси Вольф, вышедшего в США 7 апреля, приобрела компания Universal Pictures. Об этом сообщил журнал киноиндустрии The Hollywood Reporter.

Роман рассказывает вампирскую историю, которая, по мнению представителей журнала, является довольно популярной после вампирской саги «Сумерки».

Как информируют журналисты издания, куратором проекта станет исполнительный директор по производству Universal Pictures Джиун Манфорд. Она ранее работала над картинами «Та ещё парочка» и «Простая просьба».

Вместе с ней руководить производством фильма будет исполнительный директор творческой службы киностудии Кристин Сан. Имена продюсеров, сценаристов и прочих участников создания картины пока не названы.

Вольф написала 64 романа романтического и эротического содержания, часть из которых стали в США бестселлерами. Также она публикует свои произведения под псевдонимами Тесса Адамс, под которым выпускаются мистические романы, и Трейси Дибс, который писательница использует для молодежных изданий.

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