Москва, , 08:40 — REGNUM Госфильмофонд РФ запустил спецпроект «Медиатор», в рамках которого будет публиковать игровые и документальные фильмы разных стран мира. Соответствующий пресс-релиз размещен 7 апреля на официальном сайте Госфильмофонда.

Ленты для зрителей будет отбирать коллектив искусствоведов фонда. На данный момент Госфильмофонд выложил 10 картин из албанского киноархива. Это картины, снятые с 1959 по 1984 годы.

Как сообщает Госфильмофонд, опубликованные фильмы представляют уникальные картины, в которых отразилась культурная и политическая изолированность Албании. Материалы архива, выложенные на всеобщее обозрение, имеют большую ценность для международной истории кино и культуры.

Госфильмофонд с советских времен является основным архивом кинокартин. Его деятельность также связана с культурно-просветительской и научно-исследовательской работой в сфере кино.