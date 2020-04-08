Чита, , 08:22 — REGNUM Первый онлайн-спектакль покажет Забайкальский краевой драмтеатр 8 апреля. Соответствующее объявление театр разместил на собственном сайте.

Театр представит премьеру комедии «Тартюф» по пьесе Мольера в постановке худрука театра Николая Гадомского. Спектакль находится в репертуаре драмтеатра с 2017 года. С ним труппа гастролировала в Хабаровске, Калининграде и Иркутске.

Трансляция состоится на официальном канале театра в YouTube 8 апреля в 19:00.

Напомним, пьеса «Тартюф» рассказывает о святоше, втирающемся в доверие к богатому семейству. В постановке театра к классическим текстам, содержащим вполне актуальные диалоги, добавлена современная музыка.

Отметим, что показ спектакля перенесен в интернет из-за ограничений, введенных с целью снижения темпов распространения коронавируса.