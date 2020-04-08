Ульяновск, , 06:27 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 8 апреля, начинается дистанционное обучение школьников. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Региональные власти отложили начало учёбы для подготовки к заочному формату обучения, прописав способы организации дистанционного обучения для детей, у которых нет техники с выходом в интернет, и для тех, у кого есть такие возможности. Кроме того, почти 700 детям выдали компьютеры, чтобы они могли продолжить учёбу в онлайн-режиме.

Учителя, как и школьники, будут вести обучение из дома. В министерстве образования региона поясняют, что дети получают задания через почту или личный кабинет.

Глава регионального минобразования Наталья Семенова отметила, что при неустойчивом интернете (как правило, это касается дальних сёл), задания будут передаваться через классных учителей на флеш-накопителях в виде пакета учебных пособий, мультимедийных видеокурсов и обучающих программ.

Напомним, школьники из-за распространения коронавируса находятся на вынужденных каникулах, которые изначально планировалось продлить до 12 апреля. Детей стали переводить на дистанционное обучение 17 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области школьникам из малообеспеченных семей выдали компьютеры и ноутбуки для продолжения учёбы в дистанционном формате. Им передали технику, закупленную в рамках федерального проекта «Современная школа».

Отметим, в регионе действует режим самоизоляции для всех. За сутки, 7 апреля, в Ульяновской области выросло число первичных положительных тестов на коронавирус — их количество достигло 37.

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