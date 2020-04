Лос-Анджелес, США, , 05:04 — REGNUM Глава Disney Роберт Айгер в очередном интервью намекнул, что в будущем премьеры некоторых высокобюджетных картин кинокомпании будут проходить не в кинотеатрах, а прямо на потоковом сервисе Disney+. Об этом 8 апреля сообщил портал We Got This Covered.

«Что касается фильмов, которые выйдут после «Артмиса» (фильм «Артемис Фаул»), возможно, некоторые из них мы в конечном итоге выпустим непосредственно на Disney Plus», — сказал Айгер.

Руководитель компании отметил, что, возможно, в будущем также сократится временной промежуток между выходом картин в прокат и их премьерой на на потоковом сервисе.

Ранее из-за эпидемии коронавируса Disney был вынужден отложить премьеры многих своих фильмов. 3 апреля 2020 года компания объявила, что премьера фантастического фильм «Артемис Фаул» режиссёра Кеннета Браны будет перенесена на её потоковую платформу.

