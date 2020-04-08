Лос-Анджелес, США, , 04:43 — REGNUM Актриса Эмбер Хёрд может угодить за решётку на три года в случае, если будет доказано, что она давала ложные показания против своего бывшего мужа Джонни Деппа. Об этом 7 апреля сообщила газета International Business Times.

На очередном судебном заседании бывшая стилистка актрисы Саманта МакМиллен дала показания, которые опровергли слова Хёрд о том, что Депп ударил её, из-за чего у актрисы появились синяки под глазами.

«В течение дня 16 декабря 2015 года я ясно видела, что у Эмбер Хёрд не было никаких видимых следов, ушибов, порезов или травм на лице или любой другой части её тела», — сказал Макмиллен.

Ранее Джонни Депп заявил, что его бывшая жена «нарисовала» эти синяки, чтобы добиться выписки временного охранного ордера.

Редакция издания, ссылаясь на экспертов юридической компании Wallin & Klarich отмечает: если Хёрд будет признана виновной в фальсификации доказательств, то, согласно Уголовному кодексу штата Калифорния, она может быть приговорена к трём годам реального тюремного заключения.

Джонни Депп подал иск о клевете против Эмбер Хёрд в марте 2019 года. В 2016 году актриса обвинила бывшего супруга в том, что он применял к ней физическое насилие.

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