Лос-Анджелес, США, , 03:23 — REGNUM Кристоф Вальц, давая очередное интервью журналистам, рассказал, из-за чего вторая часть фантастического фильма «Алита: Боевой ангел» может никогда не выйти на экраны. Об этом 7 апреля сообщил портал Screen Rant.

«Я знаю, что людям это нравилось, и невзирая на то, что говорили другие, мне это нравилось, мне нравилось работать над этим, и мне понравился результат», — сказал Вальц по поводу картины.

Актёр признался, что у него нет никакой информации о судьбе второй части «Алиты» и предположил: возможно, причина происходящего кроется в том, что такой фильм не входит в рамки формата Disney, которая ранее купила кинокомпанию Fox.

Фильм «Алита: Боевой ангел» режиссёра Роберта Родригеса вышел на большие экраны в феврале 2019 года. Кристоф Вальц исполнил в нём роль доктора Дайсона Идо, который возвращает к «жизни» девушку-киборга.

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