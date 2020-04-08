Лос-Анджелес, США, , 03:07 — REGNUM Певица Рита Уилсон (жена Тома Хэнкса), недавно переболевшая COVID-19, впервые выступила в США. Об этом 7 апреля сообщил портал Cinema Blend.

Исполнительница спела песню на мероприятии, приуроченном к очередной гонке Nascar, она исполнила гимн спортивной организации. Стоит отметить, что Уилсон выступила удалённо, находясь у себя дома, исполнение гимна было показано в сети и на больших экранах.

Рита Уилсон и Том Хэнкс 27 марта 020 года вернулись в США из Австралии, где у них был диагностирован коронавирус. После выписки из больницы они провели две недели на карантине. О том, что у супругов был диагностирован коронавирус стало известно 11 марта 2020 года.

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