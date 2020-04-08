Лос-Анджелес, США, , 02:18 — REGNUM Компания Disney обновила информацию о хроаметраже кинокомикса «Новые мутанты». Об этом 7 апреля сообщил портал Comicbook.

В феврале 2020 года на сайте киносети AMC была опубликована информация о том, что длительность фильма составит 99 минут. Сейчас стало известно, что хронометраж фильма составит лишь 94 минуты. Стоит отметить, что, таким образом, «Новые мутанты» станут самым коротким фильмом франшизы «Люди Икс».

В марте 2020 года Disney вновь отложила премьеру «Новых мутантов» на неопределённый срок. Стоит отметить, что это произошло уже в четвёртый раз. Изначально фильм должен был выйти на большие экраны ещё 12 апреля 2018 года, а его съёмки были окончены ещё в сентябре 2017-го.

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