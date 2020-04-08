Лондон, , 01:13 — REGNUM Джоан Роулинг неожиданно для себя вспомнила покойного актёра Алана Рикмана, когда смотрела репетицию пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя». Об этом британская писательница собщила на своей странице в Twitter.

Она рассказала, что во время спектакля Северус Снегг впервые появляется на сцене, стоя спиной к зрителям. Когда во время генеральной репетиции автор серии книг о Гарри Поттере увидела актёра, на которого был надет чёрный парик с длинными волосами, ей показалось, что на сцене стоит Рикман.

«Мои глаза наполнились слезами, потому что на долю секунды мое иррациональное сердце поверило, что когда Снегг обернется, я увижу Алана», — написала Роулинг.

https://twitter.com/jk_rowling/status/1247608539369086976

Алан Рикман сыграл преподавателя зельеварения и защиты от тёмных искусств Северуса Снегга во всех фильмах о «Гарри Поттере». Он ушёл из жизни 14 января 2016 года в возрасте 69 лет, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

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