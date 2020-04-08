Санкт-Петербург, , 00:20 — REGNUM Онлайн-дискуссия «Культура онлайн: вернуться, чтобы остаться» пройдет в Открытом лектории «Культура 2.0» 10 апреля.

Организаторы дискуссии отмечают резкие перемены, которые внесла в отношения культуры и «цифры» пандемия коронавируса. Если совсем недавно цифровые технологии и площадки в соцсетях казались необязательным дополнением к основной деятельности театра, музея или библиотеки, то сейчас они временно превратились в практически единственное средство связи с посетителями, и стало ясно, что пренебрегать каким-либо из таких средств неразумно.

В дискуссии примут участие генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра Александр Малич, заведующая Центром медиакоммуникаций Кунсткамеры Татьяна Соловьева, директор Music Projects for Brussels Патрик Джордж де Клерк, художественный руководитель пространства современного искусства YARAT Суад Гараева-Малеки. Дискуссия начнется 10 апреля в 17:00, трансляция пройдет на сайте канала «Культура», на YouTube и в группах «Культуры» в «Одноклассниках» и ВК.

Напомним, Открытый лекторий «Культура 2.0» — постоянно действующий дискуссионный проект Санкт-Петербургского международного культурного форума, в рамках которого проходят лекции, дискуссии, мастер-классы и другие формы обсуждения актуальных проблем мировой и отечественной культуры.

Напомним также, временно закрытые из-за пандемии коронавируса культурные учреждения «на ходу» развивают онлайн-формы взаимодействия с посетителями, зрителями и читателями.