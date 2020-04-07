Москва, , 23:32 — REGNUM Четыре записи архивных спектаклей Театра Наций будут показаны на площадке онлайн-кинотеатра Okko с 9 апреля.

Как утверждают составители программы, все четыре спектакля в чем-то первые. Так постановка «Идиота» Максима Диденко в жанре «чёрной клоунады» был первым опытом сотрудничества режиссера с Ингеборгой Дапкунайте, сыгравшей князя Мышкина. Спектакль Андрея Могучего «Circo Ambulante» с Лией Ахеджаковой в главной роли был первой постановкой режиссера в Москве. Спектакль «Бросить легко» о преодолении наркотической зависимости был первым полностью документальным спектаклем Руслана Маликова, большинство ролей в котором сыграли сами бывшие наркоманы. И, наконец, постановка Полины Стружковой «Детский сад стихов» по стихам Роберта Льюиса Стивенсона был первым детским и семейным спектаклем в истории Театра Наций.

Расписание спектаклей зрители могут увидеть в группе театра в Facebook.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса все спектакли в российских театрах отменены как минимум до 30 апреля включительно.