Лос-Анджелес, США, , 23:05 — REGNUM Халк Хоган удивил поклонников высказыванием, в котором подверг сомнению необходимость разработки вакцины от коронавируса. Публикацию он разместил 7 апреля на своей странице в Instagram.

В своём посте рестлер сравнил происходящее сейчас в мире с эпидемиями в Египте, описанными в Библии, и предположил, что Бог наказывает тех людей, которые ходят не в церковь, а на стадионы, в кинотеатры, на концерты и «поклоняются» чему-то иному кроме Бога, например, деньгам.

«Может быть, нам не нужна вакцина, может быть, нам нужно использовать это время изоляции от существующих в мире развлечений и получить личное пробуждение, когда мы сосредотачиваемся на ЕДИНСТВЕННОЙ вещи в мире, которая действительно имеет значение. Иисус», — написал Хоган.

Стоит отметить, что с момента публикации запись Хогана набрала более 54,8 тыс. лайков.

https://www.instagram.com/p/B-o-YE_jgvU/

Портал IGN ранее назвал Халка Хогана «самым узнаваемым рестлером в истории и самым популярным рестлером 1980-х». Он также является актёром, телеведущим, музыкантом и предпринимателем. Хоган снялся в таких фильмах, «Рокки 3», «Гром в раю», «Силач Санта-Клаус», «Мистер Няня» и других.

Читайте ранее в этом сюжете: Режиссёр «Джуманджи» рассказал о судьбе четвёртой части