Санкт-Петербург, , 22:46 — REGNUM Сессию вопросов и ответов в рамках образовательной части Спонтанной программы Международного фестиваля искусств «Точка доступа» проведет известный театровед и театральный режиссер из США Ричард Шехнер 11 апреля в интернете.

Теоретик перформанса и иммерсивного спектакля с непосредственным участием зрителей, Шехнер отказался читать онлайн-лекцию «в воздух», не видя глаз аудитории, предпочтя повременить с лекционными выступлениями до тех пор, «пока небо не очистится». Но он выразил готовность ответить онлайн на любые вопросы. Зарегистрироваться на событие можно через таймпад, участие в Zoom-конференции смогут принять только 100 человек, для остальных будет доступна видеозапись трансляции.

Летний Международный фестиваль искусств «Точка доступа», посвященный эксперименту — театральному и не только, который в этом году в шестой раз должен был пройти на самых разных, порой весьма необычных площадках Санкт-Петербурга, из-за неопределенности будущего в связи с коронавирусом решил открыться весной в интернете, представив весьма разнообразную Спонтанную онлайн-программу. События программы проходят в Facebook, Instagram и в соцсети «ВКонтакте». Организаторы фестиваля не исключают, что фестиваль все же состоится вживую посте окончания эпидемии.

Напомним, из-за пандемии нового коронавируса большинство культурных мероприятий в России и мире отменены или перенесены на осень или на будущий год.