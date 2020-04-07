Лос-Анджелес, США, , 22:44 — REGNUM Режиссёр Джейк Кэздан подтвердил, что проект фильма «Джуманджи 4» находится на ранней стадии реализации. Об этом 7 апреля сообщил портал Screen Rant.

Во время интервью кинематографист рассказал, что переговоры по поводу съёмок будущей картины начались незадолго до начала реализации карантинных мер из-за эпидемии коронавируса, и продюсеры возобновят их сразу после того, как бедствие удастся остановить.

Он также заявил, что хочет сделать сюжет нового фильма не менее захватывающим, чем у первых двух картин, отметив, что сейчас команда проекта пока всё ещё находится в творческом поиске.

Джейк Кэздан выступил в качестве режиссёра фильмов «Джуманджи: Зов джунглей и «Джуманджи: Новый уровень». Второй фильм франшизы при бюджете $90 млн смог собрать в мировом прокате $961,7 млн. Производство третьей картины обошлось в $125 млн, сумма общемировых сборов составила около $796,6 млн.

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