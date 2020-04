Лос-Анджелес, США, , 22:10 — REGNUM Мать Криса Эванса расплакалась, когда увидела конец фильма «Мстители: Финал», в котором её сын предстал в образе постаревшего Капитана Америка. Об этом 7 апреля сообщил портал We Got This Covered.

Стоит отметить, что причиной её эмоциональной реакции стало не совсем то, о чем могли бы подумать поклонники актёра. В очередном интервью журналистам Эванс рассказал, что в гриме он напомнил матери своего прадеда Эндрю Капуано, который при жизни был руководителем Налогового департамента штата США Массачусетс.

Ранее в сеть выложили трейлер будущей картины «Защищая Джейкоба» (Defending Jacob), в которой Крис Эванс исполнил главную роль. Её премьера состоится 24 апреля 2020 года на потоковом сервисе Apple TV+.

