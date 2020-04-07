Санкт-Петербург, , 21:28 — REGNUM Онлайн-трансляция спектакля Семёна Сверзина «Как хорошо мы плохо жили» пройдет 10 апреля на YouTube-канале петербургского «Невидимого театра».

Спектакль поставлен по дневникам и стихам талантливого уральского поэта Бориса Рыжего, за свою короткую жизнь написавшего более 1300 стихотворений. «Изюминка» спектакля в том, что он, как правило, ставится в обычном городском дворе, причем пространство двора, включая окна, заборы, лестницы, скамейки, осваивается актерами полностью. Премьера спектакля состоялась 7 мая 2018 года, в годовщину гибели Бориса Рыжего.

«Невидимый театр» — независимое театральное объединение, созданное Семёном Сверзиным, его репертуар составляют камерные спектакли Сверзина и Алессандры Джунтини. У труппы нет своей площадки, а потому спектакли играются в основном в виде «квартирников».

Напомним, из-за эпидемии коронавируса и установленного в связи с ней режима самоизоляции многие театры организуют онлайн-трансляции своих спектаклей.